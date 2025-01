video suggerito

Continui passaggi davanti alla farmacia, fermato dai carabinieri: aveva una pistola A Casagiove (Caserta) i carabinieri hanno denunciato un 37enne di San Tammaro: è stato trovato con una pistola da softair modificata lungo le vie del centro.

A cura di Nico Falco

I carabinieri lo avevano notato mentre, in automobile, era passato lungo la stessa strada, rallentando davanti a una farmacia e a un supermercato per poi proseguire. Come se stesse tentennando, come se stesse osservando. Un atteggiamento sospetto, che ha fatto partire il controllo. E ha portato alla denuncia: nell'abitacolo c'era una pistola da softair semiautomatica modificata e priva di tappo rosso.

Protagonista un 37enne di San Tammaro (Caserta), che ora dovrà rispondere di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'uomo, nel pomeriggio di oggi, 30 gennaio, era nella vicina Casagiove a bordo di una Jeep. La pattuglia della Stazione locale, che era impegnata nei servizi di controllo del territorio di routine, lo ha incrociato più volte poco dopo le 15 lungo la centralissima via Firenze. E i suoi movimenti hanno attirato l'attenzione: continui passaggi e rallentamenti davanti alle due attività commerciali.

I militari hanno deciso quindi di fermarlo per un controllo e già al loro arrivo il 37enne, senza neanche scendere dall'auto, ha cominciato a manifestare il suo disappunto mostrandosi particolarmente intollerante. È scattata la perquisizione ed è saltata fuori l'arma, riproduzione fedele di quelle in uso alle forze di polizia: era nascosta sotto al sedile della Jeep. Il veicolo, da successivi controlli, è risultato essere a noleggio.

La pistola è stata sequestrata e verrà sottoposta agli accertamenti balistici per verificare il tipo di modifiche effettuate e la capacità offensiva. Il 37enne, accompagnato in caserma, è stato denunciato in stato di libertà e proposto alla locale autorità di pubblica sicurezza per l'emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Casagiove.