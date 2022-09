Conte e Di Maio entrambi oggi a Napoli: scontro a distanza tra leader ed ex M5s Sabato elettorale affollato a Napoli: ci sono Conte e Di Maio nei quartieri del centro storico, si presentano i candidati del Partito Democratico e quelli di Fratelli d’Italia.

Non si incontreranno di sicuro ma non si incroceranno nemmeno: le mattinate napoletane del leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e dell'ex M5s oggi leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, sono state ben curate per non lasciare nulla al caso.

Quando oggi, a mezzogiorno, Conte sarà in via San Gregorio Armeno, zona Decumani, per incontrare i commercianti della strada dei presepi e percettori di Reddito di cittadinanza, Luigi Di Maio sarà in procinto di arrivare, per le ore 13.30 a Sant'Anna di Palazzo, Quartieri Spagnoli, circa 2 chilometri di distanza, per incontrare gli elettori.

Per quell'ora Conte si sarà già mosso per giungere nella zona orientale e precisamente a Barra, dove all'una e mezza ha appuntamento coi giovani della cooperativa Il tappeto di Iqbal. Mentre il ministro degli Esteri alle ore 15 sarà alla Pescheria Azzurra, in via Porta Medina 4, alla Pignasecca per poi passare il pomeriggio nel Cilento, alla Marcia per Angelo Vassallo al Porto di Acciaroli (frazione di Pollica).

Conte e Di Maio non sono gli unici che affolleranno questo sabato elettorale a poche settimane dalle Politiche 2022: al Teatro Sannazaro al via ufficialmente la campagna elettorale di lista Partito Democratico- Italia Democratica e Progressista col commissario del PD Campania Francesco Boccia, i capilista nei collegi plurinominali di Camera e Senato Dario Franceschini, Roberto Speranza, Marco Sarracino e Susanna Camusso, e tutti i candidati nei collegi uninominali e plurinominali. Sul fronte centrodestra, all'hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara, la presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia coi vertici territoriali del partito di Giorgia Meloni, insieme a tutti i candidati, fra cui Marcello Pera, già presidente del Senato.