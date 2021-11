Contagiato dalla variante omicron di rientro dall’Africa: chi è il paziente zero in Italia Dirigente Eni di Caserta, il “paziente zero” della variante Omicron è rientrato dall’Africa l’11 novembre. Oggi i risultati sui tamponi dei 5 familiari.

È un dirigente dell'Eni 40enne che vive a Caserta il "paziente zero" della nuova variante Omicron del virus Sars-Cov2 scoperta in Sud Africa, quella che desta maggiori preoccupazioni nel mondo sanitario scientifico, per la presenza di numerose varianti nella proteina spike, con il rischio di essere più contagiosa e diffusiva e di poter dare luogo quindi ad una nuova ondata. Il manager era di rientro dal Mozambico ed era già vaccinato con due dosi. Ha scoperto di essere positivo a Milano quando l’azienda per la quale lavora l’ha sottoposto ad un tampone molecolare, poi sequenziato presso l’istituto Sacco del capoluogo lombardo.

Entro oggi i risultati del sequenziamento sui tamponi dei 5 familiari

Contagiati anche i suoi 5 familiari conviventi: la moglie, i due figli piccoli e due congiunti. Ieri sera ai laboratori di analisi dell'ospedale Cotugno di Napoli sono arrivati i 5 campioni dei tamponi eseguiti sui familiari nelle ultime ore per il sequenziamento. I risultati sono attesi entro oggi. Normalmente, infatti, il sequenziamento del Coronavirus impiega giorni, ma la Cotugno sono dotati di un macchinario in grado di sequenziare entro 24 ore.

Il viaggio: Africa, Roma, Caserta, Napoli, Milano

Per il paziente zero è subito partito il tracciamento dei contatti da parte del dipartimento di prevenzione dell'Asl e sono state ricostruite tutte le tappe dei suoi spostamenti in Italia da quando ha fatto rientro dall'Africa. L’uomo, come detto, vive con la moglie, due figli piccoli e due congiunti nel Casertano. L’11 novembre è partito dal Mozambico per rientrare in Italia, è atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino. Da qui, si è trasferito in auto a Caserta. Prima di partire aveva già fatto un tampone risultato negativo. A Caserta è rimasto per 3 giorni. Lunedì 15 novembre è partito alla volta della sede dell’azienda di Milano, ed era ancora asintomatico, dall’Aeroporto di Napoli Capodichino è sbarcato a Milano Linate. Una volta arrivato in azienda, il 16 novembre è stato sottoposto ad un nuovo tampone molecolare prima di ripartire per una nuova missione in Africa, risultato positivo. Il tampone di Milano è stato sequenziato presso l’Istituto Sacco e risulta essere compatibile con la variante omicron del Coronavirus Sars Cov 2 . Ha cominciato a manifestare i primi sintomi. È rientrato così a Caserta in auto senza mai fermarsi.

Qui anche i suoi familiari sono sottoposti a tampone e sono risultati positivi. In queste ore sono sequenziati al Cotugno i campioni dei tamponi dei 5 familiari conviventi positivi, mentre è già partito il tracciamento dei contatti. I compagni di classe dei figli sono stati sottoposti al primo tampone e sono risultati negativi, dovranno eseguire un secondo tampone dopo 5 giorni come prevede la nuova normativa nazionale di novembre per i contagi nelle scuole.