Il bollettino di oggi della Campania riferisce di 757 positivi Covid19 su 9.925 tamponi (mai così tanti i tamponi oggi, ma ancora pochi) e un morto. Non va bene per niente: siamo sopra i settecento al giorno ed è la prima volta in assoluto. Oggi la Campania supera il Lazio per numero di casi attivi: 8.950 contro 8.852; è la seconda in Italia, peggio solo Lombardia con 10.406. Coi soli numeri possiamo spiegarci il quadro di oggi. Ma non possiamo dirci perché sta andando così.

Non stanno andando bene molte cose: è evidente che le risme di ordinanze regionali contro la movida notturna, l'obbligo di mascherina a tutte le ore e l'annuncio dei controlli ovunque (cosa che non si realizza mai) non bastano a frenare l'ondata di contagi. Immuni è installata da poche persone in Campania (terzultimi in Italia) ma è solo quello a fare la differenza? Quasi nessuno parla dei contagi sui mezzi di trasporto pubblici: è possibile?

Ci sono domande che molta gente comune si sta facendo, le vogliamo riassumere?