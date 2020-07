Un nuovo caso di coronavirus in Cilento: si tratta di una donna, consigliera comunale nel paese di San Giovanni a Piro, comune a metà strada tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino. Lo ha annunciato il sindaco sangiovannese, Ferdinando Palazzo. La donna sta bene ed è asintomatica, ma si trova ora in isolamento domiciliare: tamponi ora anche per i familiari, mentre si cerca di costruire l'eventuale rete di contatti della donna negli ultimi giorni. Il caso è emerso durante lo screening su base volontaria nel comune cilentano che riguarda i soggetti più esposti al rischio di contagio, quale appunto anche i consiglieri comunali.

"Purtroppo è stato riscontrato un caso di coronavirus nel nostro Comune", ha fatto sapere il sindaco Palazzo, "si tratta di una consigliera comunale risultata positiva alla prova del primo tampone. Al momento la consigliera non presenta alcun sintomo e si trova in isolamento presso il proprio domicilio. L'Asl sta effettuando la mappatura dei suoi contatti e presto verranno effettuati i tamponi anche al nucleo familiare e ai contatti più stretti. La consigliera", ha spiegato il primo cittadino sangiovannese, "si era volontariamente sottoposta al tampone l'altra mattina, nell'ambito di uno screening precauzionale richiesto all’Asl direttamente da me quale Sindaco per i soggetti più esposti, quali i dipendenti comunali, i volontari della protezione civile e gli amministratori. Allo stato, su circa trenta test non sono risultati altri tamponi positivi; si tratta di un unico caso isolato. La situazione è sotto controllo, ma invito tutti alla prudenza e al rispetto del distanziamento sociale e delle regole anti-covid. Alla consigliera la massima vicinanza dell’intera amministrazione comunale e l’augurio di una pronta guarigione", ha concluso quindi Palazzo.