Coniglietto resta bloccato sotto un’auto a via Foria: passanti chiamano il carro attrezzi Un coniglietto resta bloccato sotto un’automobile a via Foria, nel cuore di Napoli. I passanti chiamano un carro attrezzi per salvarlo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era fuggito da chissà dove, per poi nascondersi sotto un'automobile parcheggiata su via Foria: un coniglietto nero, probabilmente fuggito da un'abitazione, si è ritrovato nel caos cittadino di Napoli tra automobili e clacson, infilandosi così sotto il primo riparo utile, ovvero un'autovettura che in quel momento era parcheggiata su Via Foria, l'antico confine settentrionale della città (la strada segue infatti le vecchie Mura di Napoli).

Il salvataggio con il carro attrezzi su via Foria

Ma qualcuno lo ha visto ed ha provato a salvarlo: anche perché il coniglietto era rimasto bloccato sotto l'automobile, non riuscendo più ad uscire. A quel punto, i passanti hanno chiamato un carro attrezzi per salvarlo. L'autista alla guida, giunto sul posto, ha così sollevato la vettura quel tanto che bastava per tirare fuori il povero leporide, visibilmente spaventato, mentre una folla di curiosi restava attorno ad osservare la scena. Forti applausi quando il piccolo coniglio è sbucato fuori, prima di essere affidato ad una ragazza che, in attesa di capire se i proprietari si faranno vivi, si è offerta di adottarlo.

Borrelli: "Che bella la cittadinanza unita in difesa degli animali"

"Questa è la Napoli che vorremmo sempre vedere e di cui vorremmo sempre parlare", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, neo-deputato dei Verdi al Parlamento, "una cittadinanza unita in difesa degli animali, dei più deboli, pronta a cooperare per arrivare ad un obiettivo comune. Che questa impresa possa far sbocciare anche in altre menti l’idea della collettività e della giustizia", ha concluso ancora Borrelli.