Confidential, stasera su YouTube la storia di “Nikita”, ex camorrista e guardia del corpo del boss

La puntata di "Confidential" di stasera, lunedì 12 gennaio, alle ore 22, su Youtube, sarà dedicata alla storia di Cristina Pinto, "Nikita", ex camorrista, che racconterà il proprio percorso all’interno della criminalità organizzata: dall’ingresso, giovanissima, all’esperienza come braccio destro e guardia del corpo di Mario Perrella, boss-pentito del rione Traiano di Napoli. Pinto, che ha impugnato la sua prima pistola a 16 anni ed è stata indicata come la prima donna killer di camorra, deve il soprannome tratto dal personaggio del film di Luc Besson, alla sua abilità con le armi. In studio, insieme a Pinto, coordinati dal conduttore Francesco Piccinini, direttore editoriale di "Deepinto", ci saranno gli esperti Marta Casà Perricone e Tommaso Ricciardelli.

Nelle precedenti dirette, tutte disponibili su Youtube, Confidential ha raccontato storie di collaboratori di giustizia, ex affiliati ai clan, vittime e testimoni di racket ed estorsioni, uomini e donne cresciuti dentro contesti di camorra, spaccio e controllo del territorio: dal caso Matilde Sorrentino a quello del clan di camorra Mazzarella fino all'orribile vicenda di mafia del piccolo Giuseppe Di Matteo, sciolto nell'acido dal killer Giovanni Brusca.