Pacca sul sedere a una ragazza, finisce in carcere per cumulo di pene Un 39enne del Salernitano dovrà scontare un anno di carcere: l’ultima condanna, per abusi sessuali, si è sommata a due precedentemente incassate.

A cura di Nico Falco

Fino ad ora aveva evitato il carcere, ma l'ultima condanna, questa per abusi sessuali, gli è valsa il carcere: sommata a quelle già incassate, ha determinato la revoca della sospensione condizionale e il superamento del limite di quattro anni di pena detentiva. Protagonista P. L., 39enne operatore del settore nautico di Scala, in provincia di Salerno, che negli anni si è reso responsabile di diversi illeciti, compresa calunnia; l'uomo è stato bloccato dalla polizia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Salerno.

I fatti che hanno portato alla condanna per abusi sessuali, quella che ha determinato la reclusione, risalgono al 2015: durante una festa in un locale di Ravello l'uomo si era avvicinato a una ragazza e le aveva appoggiato una mano sul sedere. La vittima aveva reagito ed era intervenuto anche il fidanzato di lei, poi entrambi avevano sporto denuncia facendo partire l'iter giudiziario. La condanna definitiva, emessa dal Tribunale di Salerno, sommata alle due precedenti ha fatto scattare l'ordine di carcerazione.

La difesa del 39enne aveva invocato l'applicazione della legge Cartabia, chiedendo che venisse scelta una pena sostitutiva (quelle previste sono la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria), ma l'attenuazione non può essere applicata alle pene già passate in giudicato e quindi diventate definitive. L'uomo dovrà quindi scontare un anno di carcere e, una volta rientrato al di sotto dei quattro anni di reclusione "sospesi", potrà chiedere la scarcerazione con l'applicazione di una misura alternativa.