video suggerito

Concorso al Comune di Napoli per istruttori, funzionari e vigili: 130 posti per diplomati e laureati Il Comune di Napoli ha bandito un nuovo concorso per assumere 130 nuovi lavoratori, di cui 50 a tempo indeterminato e 80 a tempo determinato. Per candidarsi c’è tempo fino al 25 agosto 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuovo concorso per lavorare al Comune di Napoli. L'amministrazione partenopea ha infatti indetto un concorso per reclutare in totale 130 dipendenti da inserire nel proprio organico: di questi, 50 verranno assunti a tempo pieno e indeterminato, mentre gli altri 80 verranno invece inquadrati a tempo pieno ma determinato. In base ai profili ricercati – si spazia dai tecnici ai funzionali, passando per gli agenti di Polizia Locale – si richiedono il diploma di scuola superiore oppure la laurea. Chi fosse interessato, può inoltrare la domanda di partecipazione al concorso entro la mezzanotte del 25 agosto 2024 al seguente indirizzo.

Quali sono i profili ricercati e i requisiti richiesti

Come detto, sono 130 i posti messi a bando dal Comune di Napoli di cui, ripetiamo, 50 sono a tempo indeterminato, mentre 80 a tempo determinato. Tanti i profili ricercati: ecco quali sono e i requisiti richiesti per partecipare al bando.

50 posti a tempo pieno e indeterminato

Si tratta di 50 unità da inserire nell'Area Istruttori, con profilo di Istruttore tecnico. Per coloro che vorranno partecipare a questa selezione, i requisiti sono il Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) di: geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico industriale o da Istituto professionale per l’industria e l’artigianato che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria ovvero titolo di studio superiore, Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollente.

80 posti a tempo pieno e determinato

Per quanto riguarda gli 80 posti a tempo determinato messi a bando, essi sono così suddivisi:

27 unità nell'Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo; 8 unità nell'Area Istruttori con profilo di Agente di Polizia Locale; 5 unità nell'Area Istruttore con profilo di Istruttore tecnico; 2 unità nell'Area Funzionari con profilo economico-finanziario; 8 unità nell'Area Funzionari con profilo tecnico; 30 unità nell'Area Funzionari con profilo da Assistente Sociale.

I requisiti per ciascuno dei profili richiesti sono i seguenti:

Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria; Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria; Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) di: geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico industriale o da Istituto professionale per l’industria e l’artigianato che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria ovvero titolo di studio superiore, Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollente; Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L- 33 Scienze economiche, L- 36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero Diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; Economia aziendale; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia e gestione dei servizi; Economia politica; Scienze economiche, statistiche e sociali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e finanza, Ingegneria gestionale, o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; Laurea Magistrale (LM): LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-21 Ingegneria biomedica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-25 Ingegneria dell'automazione; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-32 Ingegneria informatica; LM-34 Ingegneria navale; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio; LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 Scienze geofisiche; LM-60 Scienze della natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell'architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; L-8 Ingegneria dell'informazione; L-9 Ingegneria industriale; L-34 Scienze geologiche; L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente; Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: Laurea Triennale nella classe 6 – Scienze del Servizio Sociale (DM 509/1999) o nella classe L-39 Servizio Sociale (DM 270/2004), ovvero Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) nella classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (DM 509/1999), oppure Laurea magistrale nella classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali (DM 270/2004) ovvero Diploma di Laurea triennale in Servizio Sociale o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. È richiesta, inoltre, l’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali.