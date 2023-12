Concerto di Monica Sarnelli ai Quartieri Spagnoli il 28 dicembre: le strade chiuse Piazza Montecalvario blindata dalle forze dell’ordine per il concerto della cantante partenopea stasera alle 21. Il piano traffico del Comune con le strade chiuse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

La cantante Monica Sarnelli (Lapresse)

Piazza Montecalvario blindata dalle forze dell'ordine per il concerto di Monica Sarnelli che si terrà questa sera, giovedì 28 dicembre 2023, a partire dalle ore 21,00. Lo spettacolo della popolare cantante, grande interprete della canzone italiana e partenopea in particolare, è organizzato dalla II Municipalità e dall’Associazione “Summarte”, nell'ambito delle iniziative per le feste di Natale 2023 e si prevede una grande affluenza di pubblico.

L'ordinanza di sicurezza della Questura

Per l'occasione, la Questura di Napoli, guidata dal Questore Maurizio Agricola, ha predisposto un apposito piano di sicurezza, con l'impiego di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Mentre il Comune di Napoli ha preparato il piano di viabilità che prevede la chiusura al traffico di alcune strade dei Quartieri Spagnoli.

Si prevede, infatti, la “partecipazione di un numero considerevole di spettatori”. Da qui, la necessità di impiegare le forze dell'ordine per prevenire ed impedire incidenti, illegalità e atti criminosi, e per assicurare il regolare svolgimento del concerto e la tutela dei partecipanti. Il personale impiegato, infatti, garantirà che le vie di fuga siano sempre libere e disponibili in caso di emergenza e che non ci siano problemi di ordine pubblico o che qualcuno possa farsi male, ad esempio, arrampicandosi sui lampioni per vedere meglio.

Leggi anche Notte Bianca dei presepi a San Gregorio Armeno: botteghe aperte fino a mezzanotte e concerti il 7 dicembre

Il piano viabilità del Comune

Il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico che prevede:

Istituire, per il giorno 28/12/2023 dalle ore 19:00 alle ore 24,00:

1) il divieto di transito veicolare in vico I Montecalvario, tratto da via Concezione a Montecalvario a Largo Montecalvario e Largo Montecalvario; Dal citato divieto sono esclusi:

i veicoli delle Forze dell'ordine;

i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;

i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;

i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;

2) il divieto di sosto con rimozione coatta in vico I Montecalvario, tratto da via Concezione a Montecalvario e Largo Montecalvario, ad esclusione dei posti H riservati in vico I Montecalvario ;