Concerto dei Coldplay a Napoli 21-22 giugno: ipotesi metro e bus fino a tardi Allo studio un piano trasporti per prolungare le corse della metro Linea 2. Iniziato l’allestimento del palco allo stadio Maradona.

A cura di Pierluigi Frattasi

Coldplay (Getty Images)

Sono iniziati i lavori per allestire il palco per il concerto dei Coldplay allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per la due giorni di spettacolo di mercoledì 21 e giovedì 22 giugno prossimi, con inizio alle ore 19,00. Le due serate hanno già registrato il sold-out. L'impianto di Fuorigrotta sarà pieno per due giorni consecutivi per la prima tappa italiana della rockband britannica, guidata dal frontman Chris Martin. Si lavora anche per l'eventuale prolungamento dei mezzi pubblici. Al vaglio di Fs l'ipotesi di prolungare le corse della metropolitana Linea 2 fino a tardi. Mentre analoghe valutazioni si tanno facendo anche per l'Eav.

L'attesa per il concerto a Napoli

Il primo caso è al momento molto probabile, come confermano fonti di Fs che gestisce la linea a Fanpage.it, ma bisognerà aspettare la prossima settimana per avere l'ufficialità. Al lavoro anche il Comune di Napoli e l'Anm, che potrebbe prolungare alcune corse bus. C'è grande attesa per il concerto dei Coldplay a Napoli, che richiamerà fan da tutt'Italia. Lo spettacolo si annuncia già memorabile e spettacolare, come tutti quelli ai quali gli artisti britannici hanno ormai abituato i loro fan.

Ed anche la band non ha nascosto l'entusiasmo per la visita al capoluogo partenopeo, anticipato con un tweet il 4 maggio scorso, in occasione della vittoria dello scudetto nel quale hanno fatto le "congratulazioni al Napoli…", aggiungendo "non vediamo l'ora di venire a giocare a casa dei campioni" ("Wonderful scenes at our local Italian… I think June 21/22 is going to be a lot of fun… congratulations to Napoli… we can’t wait to come and play at the home of the champions. W. X", nel testo originale".

Per l'evento il Comune ha firmato un accordo con la Live Nation Italia srl col quale concede lo stadio dal 14 al 24 giugno. La concessione prevede la corresponsione di 107mila euro al Comune per lo svolgimenti dei due eventi, come importo minimo garantito sugli incassi, dei quali 7mila euro per l'illuminazione.