Con il piede spingono lo scooter davanti, ma l’hanno appena rubato: arrestati due ladri Uno dei due, su un altro scooter, spingeva con il piede quello rubato, guidato dal complice: i ladri sono stati sorpresi dai poliziotti nella periferia Est di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un uomo alla guida di uno scooter che, con il piede, spinge un altro scooter che si trova davanti, sul quale si trova un altro uomo. Potrebbe sembrare una scena altruista, un motociclista che ne aiuta un altro in difficoltà; si tratta invece della scena di un crimine, perché lo scooter che si trova davanti quei due uomini lo hanno appena rubato. Entrambi, nella serata di ieri, lunedì 2 gennaio, sono finiti in manette, arrestati a Napoli dalla Polizia di Stato per furto aggravato.

Nella serata di ieri, come detto, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di controllo del territorio, si sono imbattuti nei due mentre transitavano in via Argine, periferia orientale di Napoli: l'uomo alla guida dello scooter che si trovava dietro stava spingendo con il piede lo scooter davanti (spento), manovrato da un altro uomo. Alla vista dei poliziotti, il conducente dello scooter funzionante ha accelerato ed entrambi i malviventi hanno tentato la fuga, ma sono stati raggiunti poco dopo dai poliziotti, anche grazie all'intervento di una volante del commissariato Ponticelli.

Uno dei due ladri è minorenne

Nel sottosella dello scooter sul quale i due hanno tentato la fuga, i poliziotti hanno rinvenuto vari attrezzi atti allo scasso, mentre hanno accertato che l'altro scooter era stato rubato, poco prima del loro intervento, in via Chiatamone, nella zona del Lungomare. I due ladri, un 25enne e un 17enne, sono stati così arrestati per furto aggravato; il 25enne è stato denunciato anche per guida senza patente, mentre lo scooter è stato sottoposto a sequestro poiché sprovvisto di assicurazione.