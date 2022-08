Comune Napoli, nuovo assessore alla Scuola entro settembre. Maxi-rimpasto dopo le elezioni Tra i papabili per l’assessorato presidi ed esperti del settore educativo. Anselmi (Cisl FP): “Mancano 112 maestre di sostegno. No alla privatizzazione”

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Manca meno di un mese all'apertura degli asili nido e delle scuole d'infanzia comunali, previsto per il 12 settembre, ma al Comune di Napoli manca ancora l'assessore all'Istruzione. Dopo la prematura scomparsa del vicesindaco Mia Filippone, il sindaco Gaetano Manfredi si prepara a nominare il successore nei prossimi giorni. Sarà uno dei primi atti alla ripresa delle attività, dopo la pausa delle vacanze estive, come assicurano fonti di Palazzo San Giacomo a Fanpage.it. Mentre dopo le elezioni politiche del 25 settembre prossimo si attende il maxi-rimpasto della giunta, che modificherà componenti e deleghe. Una revisione di tagliando ormai necessaria, considerando che la scissione del M5S ha modificato sensibilmente gli equilibri interni rispetto a un anno fa.

Nuovo assessore alla Scuola, Franzese e Furfaro tra i papabili

Per l'incarico di nuovo assessore alla Scuola, l'amministrazione Manfredi sta valutando diversi profili e non è escluso che il prossimo assessore alla Scuola possa essere proprio un professionista del settore. Il Comune, a quanto filtra, avrebbe pensato a diverse presidi ed esperti di educativa, che conoscono bene il funzionamento del comparto e hanno già esperienza in ruoli manageriali e direttivi. Quali potrebbero essere i nomi? Tra le maggiori professionalità presenti a Napoli c'è sicuramente quella di Luisa Franzese. L'ex provveditrice agli studi a capo per 10 anni della direzione dell'Ufficio Scolastico regionale Campania, ha terminato il suo incarico lo scorso settembre. Sarebbe sicuramente una scelta di alto profilo per guidare la scuola comunale.

Di grande spessore culturale e professionale anche il profilo di Rachele Furfaro, dirigente scolastico di grande esperienza, scrittrice ed esperta di tematiche educative di rilievo nazionale, già assessora con le giunte di Antonio Bassolino e Rosa Russo Iervolino, nonché fondatrice di "Dalla parte dei bambini" e presidente della Fondazione Foqus dei Quartieri spagnoli. Nella rosa dei papabili anche Gabriella Talamo, preside della Scuola Piscicelli del Vomero-Arenella, impegnata da sempre nel mondo civico e sociale. Tra i nomi circolati in questi giorni anche quello di Marco Rossi Doria, ex sottosegretario all'Istruzione dei Governi Monti e Letta. Mentre se si volesse rivolgere lo sguardo all'interno ci sarebbe il profilo di Luca Trapanese, assessore al Welfare e alle Politiche Sociali. Si tratta solo di ipotesi, è bene ribadirlo, e l'ultima parola spetterà sempre al sindaco Gaetano Manfredi.

Scuola, Anselmi (Cisl Fp): "Mancano 100 maestre di sostegno"

Mentre si discute della nomina del prossimo assessore, punta il dito sui ritardi e sulle carenze di organico il sindacato CislFp, che con Agostino Anselmi, dichiara: "all'inizio dell'anno scolastico per le scuole comunali, il 12 settembre prossimo, mancheranno all'appello 112 maestre che vengono assunte ogni anno con contratti a tempo determinato. Come da delibera e da piano di fabbisogno verranno assunti soltanto 30 educatori, anziché 50 dalla graduatoria degli idonei al concorso Ripam 2015 per gli asili nido. Molti bambini diversamente abili, non avendo le maestre, non potranno iniziare la scuola".

"L'amministrazione sconta grossi ritardi – prosegue Anselmi – Manca ancora un assessore alla Scuola. Anche l'attività amministrativa è ferma. Di questi tempi negli scorsi anni si facevano le riunioni tecniche. Non sappiamo ancora nulla su come comportarci rispetto al vecchio protocollo Covid quando apriremo le scuole. Il Comune deve intervenire subito. Vigileremo anche sul rischio di privatizzazione. A settembre la Cisl con i suoi segretari generali farà una grande manifestazione a piazza Municipio su questo tema".