Compri una casa all’asta? Devi pagare il pizzo alla camorra Denuncia tentativo di estorsione dopo aver partecipato ad un’asta immobiliare e fa arrestare due esponenti clan Amato-Pagano.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Nella mappa dei clan di camorra il clan Amato-Pagano è uno dei più temibili dell'area a Nord di Napoli e non solo per le piazze di spaccio ma anche per le estorsioni che impone a cantieri e negozi. Non capita spesso, purtroppo, ma qualcuno ogni tanto trova la forza di dire no alla pressione mafiosa e si rivolge alle forze dell'ordine dopo aver denunciato. È accaduto di recente a Melito di Napoli, hinterland Nord, dove i carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno arrestato per estorsione aggravata dalle finalità e modalità mafiose un 38enne e un 31enne, già noti alle forze dell'ordine e ritenuti attigui al sodalizio Amato-Pagano.

Le indagini hanno consentito di appurare che i due nei giorni scorsi, avrebbero minacciato un cittadino melitese nell'ambito della contesa di un immobile all'asta. La vittima, aggiudicataria di un’immobile all’asta, avrebbe dovuto versare la quota estorsiva di 13mila euro pari al 10% del valore dello stabile.

L'uomo ha però ha avuto il coraggio di chiedere aiuto ai carabinieri che, creando un servizio ad hoc, si sono presentati in pieno centro all’appuntamento pattuito fra i tre. I due sono stati bloccati e arrestati subito dopo aver ricevuto dal proprietario dell’appartamento venduto all’asta una busta con del denaro all’interno. Un’azione rapida dei carabinieri che non ha permesso tentativi di fuga o reazione. Gli arrestati sono a disposizione dell’autorità giudiziaria nel carcere di Poggioreale.