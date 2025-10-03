Compie 3 rapine in 5 ore, una vittima accoltellata con la chiave dello scooter: arrestato 25enne a Napoli

Immagine di repertorio

Ha messo a segno tre rapine violente in poche ore: per questo, un uomo di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arresto dalla Polizia di Stato, su richiesta della Procura di Napoli. I fatti contestati al 25enne, come hanno rivelato le indagini svolte dai poliziotti del commissariato Vasto-Arenaccia, dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei carabinieri della tenenza di Ercolano, si sono svolti a Napoli tutti nelle prime ore dello scorso 12 maggio quando, come detto, il 25enne avrebbe messo a segno tre rapine, utilizzando anche la violenza: pertanto, il giovane è stato arrestato con le accuse di rapina e lesioni personali aggravate.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 2.40 del 12 maggio, nel tratto iniziale dell'Autostrada A3 Napoli-Salerno, dove l'indagato, con la minaccia di una pistola, ha sottratto a un uomo lo scooter sul quale si trovava e due iPhone. Successivamente, intorno alle 6.50, l'indagato avrebbe rapinato un autotrasportatore fermo a un distributore di carburante di via Alessandro Volta, nella zona del porto di Napoli: il 25enne, sempre armato di pistola, avrebbe colpito la vittima con un pugno in faccia, rubandogli poi contanti, un iPhone e due anelli in oro. Il terzo episodio alle 7.20 del 12 maggio, in via Galileo Ferraris, nella zona della Stazione Centrale, dove il 25enne avrebbe aggredito un uomo, conficcandogli nella gamba la chiave di accensione dello scooter e rubandogli denaro contante.

Le indagini, che si sono avvalse delle immagini delle telecamere posizionate nelle zone delle rapine e delle descrizioni fornite dalle vittime, hanno permesso agli inquirenti di individuare il 25enne; inoltre, durante una perquisizione in casa dell'indagato, sono state rinvenute delle scarpe compatibili con quelle utilizzate durante le rapine del 12 maggio scorso. Pertanto, al termine dell'attività investigativa, per il 25enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.