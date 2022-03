Come aiutare i profughi ucraini in Campania: raccolte vestiti, farmaci, alimenti I centri di raccolta a Napoli e in provincia per gli aiuti umanitari dove portare vestiti, farmaci e alimenti. I numeri della Caritas per le offerte.

A cura di Pierluigi Frattasi

Catene di solidarietà a Napoli per aiutare i profughi e la popolazione dell'Ucraina ad affrontare le difficoltà della guerra. Nelle chiese, nelle associazioni di volontariato e nelle comunità ucraine locali sono stati attivati centri di raccolta di cibo, farmaci e vestiti e altri generi di prima necessità. Mentre la Caritas di Napoli ha attivato la ricerca di posti letto sul territorio per accogliere i rifugiati e un canale per la colletta destinata agli aiuti umanitari, annunciando che non farà raccolte di generi di prima necessità, non potendo garantirne la spedizione in territorio di guerra. La Caritas Napoli ha lanciato anche l'allarme contro il rischio di sciacallaggio.

Ma come si possono aiutare concretamente i profughi ucraini in Campania? Di seguito le iniziative intraprese a livello istituzionale.

I centri di raccolta a Napoli

Nella chiesa cattolica di rito bizantino di Santa Maria della Pace in via dei Tribunali, 227, si stanno raccogliendo gli scatoloni con i pacchi di alimenti e i vestiti donati dalle famiglie napoletane per i rifugiati. I volontari ucraini dividono e selezionano il materiale raccolto. Dalla Farmacia solidale della Diocesi di Napoli sono già arrivati i primi carichi di medicinali. Sono richiesti beni di prima necessità: cibo a lunga conservazione per bambini e adulti, omogenizzati, scatolame. Vestiario caldo, scarpe, calze, materassi, cuscini, biancheria. Medicinali, disinfettanti, garze, cerotti, salviette igieniche, pannolini e tanto altro.

Caritas Napoli: le iniziative

Il Presidente della Caritas di Napoli, l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia, in linea ed in costante contatto con Caritas Italiana, ha chiesto ai Parroci ed ai Religiosi e alle Religiose della Diocesi di individuare la disponibilità di accoglienza per i profughi ucraini, comunicandola via email a: ufficiocaritas@chiesadinapoli.it, indicando il numero di posti.

Caritas Italiana ha avviato una raccolta fondi, mettendo subito a disposizione un primo contributo di 100.000 euro per i bisogni immediati e resta accanto alla Caritas in Ucraina ed alla popolazione tutta.

La causale da utilizzare è "Aiuti Caritas Ucraina", tramite:

Conto Corrente Postale : n°14461800 intestato a “Caritas Italiana Opera Diocesana di Assistenza di Napoli” ;

Banca Intesa San Paolo: conto n°6483 intestato ad “Arcidiocesi di Napoli – Caritas Diocesana Napoli” ed aperto presso la filiale 5000 di Milano – IBAN: IT 60 G 03069 09606 100000006483 ;

Banca Unicredit SPA: conto intestato a “Caritas Diocesana Napoli” aperto presso l’Agenzia Napoli 19 – IBAN: IT 56 Q 02008 03451 000400883868;

oppure versare direttamente al Tesoriere della Caritas Diocesana, Dr. Sergio Alfieri, tutti i giorni dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 13,00. (Tel. 081/5574338 – 081/5574260).

A Corso Malta, la confraternita della Santissima Trinità sta raccogliendo aiuti per le persone colpite dalla guerra. Servono pannolini, abbigliamento caldo per bambini, farmaci, cerotti, cibo a lunga conservazione. L'iniziativa è del terzo ordine laico.

Centri di raccolta in provincia

A Mugnano, in provincia di Napoli, organizzati centri di raccolta di beni di prima necessità presso la pista di pattinaggio sul ghiaccio nel parcheggio del Centro Commerciale Mugnano, in via Pietro Nenni 54, aperta tutti i giorni dalle ore 16.

Al Santuario della Madonna di Pompei i beni vengono raccolti dalla Comunità ucraina martedì e mercoledì, dalle 9 alle 20, nella sala “Aurelio Signora”. Il riferimento al cappellano della Comunità, don Ihor Stus.

Caritas a Salerno

La Caritas di Salerno ha avviato una raccolta medicinali per l’Ucraina In sostegno e comunione con la Chiesa greco cattolica ucraina di Sant’Andrea Apostolo in Salerno, la Caritas diocesana e l’ufficio diocesano Migrantes hanno organizzato una raccolta di medicinali per le esigenze della popolazione civile che sta vivendo le conseguenze della guerra. I medicinali potranno essere consegnati esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 entro il 13 marzo 2022 presso la Caritas Diocesana in via Bastioni 4.