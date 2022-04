Colombe e uova di Pasqua artigianali di dubbia provenienza, 140 sequestrate nel Casertano Operazione dei carabinieri forestali nella provincia di Caserta in vista della Pasqua: 140 dolci tipici, tra colombe e uova di cioccolato, sono stati sequestrati.

A cura di Valerio Papadia

In occasione delle festività pasquali in corso, nelle giornate di ieri e oggi, 14 e 15 aprile 2022, i carabinieri forestali hanno portato avanti una vasta operazione a tutela dei consumatori nella provincia di Caserta. Nella fattispecie, i militari del Nucleo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Caserta e della stazione forestale di Marcianise, coordinati dal tenente colonnello Marilena Scudieri, unitamente al personale dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi – Ufficio territoriale Italia Meridionale, hanno controllato numerosi esercizi commerciali nella zona dell'Agro-Aversano, per verificare la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari, con particolare attenzione ai dolci tipici delle festività pasquali. Nel corso delle operazioni, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 70 colombe artigianali e 70 uova di cioccolato che sono risultate prive delle indicazioni di tracciabilità e provenienza prescritte dalla legge.

Ai responsabili multe per oltre 10mila euro

I prodotti alimentari sono stati tutti sottoposti a sequestro amministrativo, per un totale di 140 dolci; i responsabili dei negozi in cui sono stati rinvenuti i suddetti prodotti sono stati multati per un totale che si aggira intorno ai 10mila euro. Come precisano i carabinieri, la tracciabilità dei prodotti alimentari, prevista dalla normativa europea, costituisce un importante strumento di tutela per i consumatori, oltre che a costituire uno strumento di natura fiscale.