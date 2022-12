Cocaina nascosta nei montanti di una impalcatura a Forcella: la scoperta dei poliziotti Dodici dosi di cocaina nascoste nei montanti di un’impalcatura in via Trinchese, a Forcella: la scoperta dei poliziotti del commissariato Decumani di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La droga recuperata dai poliziotti

Cocaina nascosta all'interno dei montanti di un'impalcatura di Forcella, nel Centro Storico di Napoli, e recuperata dagli agenti di polizia durante alcuni controlli. La scoperta dell'ingegnoso nascondiglio è avvenuta da parte degli agenti del Commissariato Decumani, impegnati in alcune attività di controllo nella zona di Forcella, l'antica porta meridionale della città greco-romana di Napoli ed oggi zona caratteristica del Centro Storico partenopeo.

Nel dettaglio, gli agenti del Commissariato Decumani stavano effettuando alcuni controlli nei pressi di uno stabile di via Salvatore Trinchese, a due passi dal Teatro Trianon e dal famoso "Cippo" di Forcella (ovvero i resti presenti in piazza Vincenzo Calenda dell'antica Porta Herculanensis, dalla quale si usciva dalla Napoli greco-romana per raggiungere la vicina Ercolano, da cui prende il nome). Mentre erano in azione, hanno notato qualcosa di strano da uno dei montanti di una impalcatura vicina: da una rapida verifica, è emerso si trattasse di due involucri al cui interno vi era della droga, risultata poi essere cocaina. Erano dodici in tutto le dosi presenti, pari a 21,40 grammi complessivi, subito posti sotto sequestro. Si indaga per capire chi avesse nascosto in quei montanti la droga recuperata: non è escluso che potesse trattarsi di qualche spacciatore locale che avesse scelto quel posto come "ideale" per nascondere la droga in attesa di esse venduta.