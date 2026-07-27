Cocaina e marijuana in penisola Sorrentina, chef e skipper tra i clienti: 6 misure cautelari

La Guardia di Finanza ha notificato 6 misure cautelari ad altrettanti indagati, ritenuti parte di una banda che spacciava stupefacenti in penisola Sorrentina; le indagini partite da due arresti in flagranza nel 2021. Tra i clienti dipendenti di ristoranti e skipper.

Un giro di cocaina e marijuana nella penisola Sorrentina, i cui clienti erano prevalentemente lavoratori della ristorazione, per lo più chef, e skipper impiegati sulle imbarcazioni: è il quadro emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, che hanno portato a 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati: quattro arresti domiciliari, un divieto di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La Procura di Torre Annunziata aveva chiesto misura cautelare per ulteriori due indagati, ma per le loro posizioni il Tribunale si è dichiarato incompetente.

I provvedimenti, emessi dal gip, sono stati notificati dalle Fiamme Gialle, i reati contestati agli otto indagati (compresi i due per i quali non è stata emessa misura) sono di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Le indagini erano partite a seguito di un arresto avvenuto quasi cinque anni fa, nell'agosto 2021. In quella circostanza erano finite in manette in flagranza due persone, una di Torre Annunziata e l'altra di Castellammare di Stabia, trovate in possesso di soldi e droga. Erano state sottoposte ad un controllo mentre andavano a Sorrento ed avevano 20 dosi di cocaina e 1.600 euro in contanti; quantitativo e cifra che avevano portato gli investigatori a ritenere che stessero trasportando droga da vendere e che quel denaro fosse proprio provento dello spaccio.

I successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire il giro di droga e di appurare che, in un mese, il gruppo aveva venduto oltre 300 dosi di stupefacenti, per la maggior parte nella penisola Sorrentina; le indagini hanno fatto chiarezza anche su chi acquistava cocaina e marijuana: una grossa fetta di clienti, secondo le risultanze, era composta da lavoratori impiegati nei ristoranti della zona e da skipper di società charter.