Clementino parla delle dipendenze e si commuove: “Quando credi che tutto sia finito, c’è una stella che ti protegge” Momento emozionante durante la messa in onda della puntata di “The Voice Senior”: il rapper napoletano, giudice del programma, ha parlato delle dipendenze e si è commosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sul palco e in televisione, siamo spesso abituati a vedere Clementino come un mattatore, sempre allegro ed esuberante: un'allegria che trasmette al pubblico e agli altri giudici anche nel programma "The Voice Senior". Il rapper napoletano, però, ha abituato i suoi fan anche a momenti introspettivi, in cui si lascia andare alla commozione: è capitato proprio durante la messa in onda di una puntata della trasmissione, in cui Clementino si è lasciato andare a considerazioni sulle dipendenze, con la voce rotta e le lacrime agli occhi.

Il rapper non ha mai fatto mistero, in passato, della sua lotta con le dipendenze, parlandone sempre con grande onestà e lucidità. In una clip, condivisa su TikTok dall'account ufficiale di The Voice Italy, parlando con gli altri giudici – Arisa, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio – Clementino ha detto: "Quando sei costretto a togliere tutti i tuoi averi per coprire dei vuoti che in realtà non esistono. Perché comunque un'intera famiglia vede una persona che si sta distruggendo. Ed è brutto".

La voce rotta dall'emozione, con lacrime di commozione agli occhi, il rapper napoletano ha proseguito: "Ho conosciuto tanti ragazzi che, distrutti dalla droga, distrutti dal gioco d'azzardo, distrutti da qualcosa che in realtà puoi coprire in altri modi. Specialmente quando credi che tutti sia finito, basta che guardi in alto e c'è una stella che ti protegge".

Tanti i commenti al video pubblicato sul social cinese dalla trasmissione televisiva targata Rai. "Clementino anima pure, hai fatto piangere anche me" scrive un'utente.