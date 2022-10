Claudio Mandia, studente morto suicida a 17 anni a New York: la famiglia denuncia il college Il giovane, originario di Eboli, nella provincia di Salerno, si suicido nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2022 all’interno del college che frequentava.

Si ritorna a parlare del caso di Claudio Mandia, lo studente di 17 anni di Eboli, nella provincia di Salerno, morto suicida a New York nella notte tra il 16 e il 17 febbraio del 2022: il giovane si impiccò nel college americano che frequentava, l'EF Academy di Thornwood. I genitori del ragazzo – come riporta il Corriere della Sera – hanno deciso di denunciare l'istituto privato che, come detto, il ragazzo frequentava e nel quale si è poi tolto la vita. Come si apprende ancora, attraverso l'avvocato George Bochetto, la famiglia di Claudio Mandia ha denunciato in maniera civile, alla Corte Suprema dello Stato di New York, il college privato frequentato dal 17enne; secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nella denuncia sono coinvolti il direttore dell'istituto, il dean (una sorta di rettore), la psicologa del college (che aveva avuto più colloqui con il 17enne) e altri dipendenti dell'istituto.

La famiglia Mandia continua, come fece subito dopo il tragico evento, a imputare alla scuola un "comportamento inumano" messo in atto nei confronti dello studente ebolitano. Secondo quanto si è appreso dalla morte fino ad oggi, il 17enne sarebbe stato sorpreso a copiare un compito di matematica: come punizione, sarebbe stato messo in isolamento per tre giorni, in attesa dell'espulsione, che quasi sicuramente sarebbe arrivata e che avrebbe potuto fortemente compromettere il prosieguo dei suoi studi negli Stati Uniti. Proprio nella sua stanza, Claudio Mandia si è tolto la vita, impiccandosi.