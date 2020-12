È stata pubblicata, come ogni anni, la classifica del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita nelle varie province italiane. La classifica del 2020, oltre ai sei fattori consueti (Ricchezza e consumi, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Affari e lavoro, Demografie e società e Cultura e tempo libero) non può non tenere conto della pandemia da Coronavirus che ha caratterizzato praticamente tutto l'anno, dalla fine di febbraio in poi. Napoli, nella classifica del 2020, si posiziona al 92esimo posto, perdendo 11 posizioni rispetto al 2019. Per quanto riguarda le prime posizioni, invece, è Bologna a guadagnare il primo gradino del podio, seguita da Bolzano e Trento.

Qualità della vita, Napoli nel dettaglio

Se si osservano i sei indicatori che determinano poi la posizioni finale, ecco la situazione di Napoli. Per quanto riguarda Ricchezza e consumi, il capoluogo campano si posiziona al 76esimo posto. Nella classifica Ambiente e servizi, invece, Napoli si trova addirittura 70esima, mentre in quella relativa a Giustizia e sicurezza scenda alla 77esima posizione. Molto male la situazione per quanto riguarda Affari e lavoro, in cui Napoli e 94esima, mentre nella classifica Demografie e società è 85esima. In ultima analisi, la categoria Cultura e tempo libero, in cui Napoli figura al 70esimo posto.

Classifica Qualità della vita, le altre città della Campania

Se Napoli è al 92esimo posto, non se la cavano di certo meglio le altre città della Campania. Male Salerno, che si posiziona subito dietro Napoli, al 93esimo posto, perdendo 7 posizioni rispetto al 2019. Segue a ruota Caserta, 94esima (l'anno scorso era invece 93esima). Le cose vanno meglio ad Avellino, 84esima (guadagna 10 posizioni rispetto al 2019), ma soprattutto a Benevento, che si attesta al 79esimo posto, mentre l'anno scorso era soltanto al 95esimo posto.