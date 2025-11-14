Cirielli, colpo alla Berlusconi: “La Regione Campania darà 100 euro al mese a chi ha la pensione minima”

Il candidato del centrodestra sfodera la promessa elettorale davanti a Meloni, Salvini e Tajani: “Soldi della Regione a chi ha pensione minima. E se non lo faccio mi dimetto”

Edmondo Cirielli

Il countdown è iniziato: mancano 9 giorni all'apertura dei seggi elettorali per le Elezioni Regionali 2025 in Campania. Edmondo Cirielli, il candidato del centrodestra, sostenuto da Fdi, Forza Italia e Lega, fa il cosiddetto «colpo alla Berlusconi» con una proposta elettorale last minute, pensata per quel segmento di persone che in un contesto di larga astensione, vanno a votare, ovvero i pensionati.

«Cento euro al mese a chi percepisce pensioni minime in Campania» promette il viceministro di Fratelli d'Italia. E come riuscirebbe a farli avere, ovviamente se dovesse diventare presidente della giunta regionale della Campania? Un contributo speciale previsto in bilancio. Lo definisce «impegno solenne e vincolante», in occasione della manifestazione del centrodestra al Palapartenope di Napoli con la premier Giorgia Meloni e i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani.

«Da presidente della Regione – annuncia – sarò il Garante dei Campani e realizzerò nei 5 anni di amministrazione, insieme ai punti del programma», anche azioni in campo di sanità e lavoro oltre all'intervento sulle pensioni. Nel caso in cui, entro due anni e mezzo dal mio insediamento, non sarà raggiunto il 50% degli impegni, mi dimetterò con effetto immediato». Cirielli annuncia che «sarà effettuata, da un comitato formato da cittadini, una valutazione di metà mandato degli obiettivi».

Sul fronte della sanità, dice che sostanzialmente andrà in senso contrario rispetto agli accorpamenti di strutture: «Aumenteremo il numero dei presìdi ospedalieri sul territorio e dei medici di base, così da consentire a tutti di curarsi in Campania in strutture distanti al massimo 30 minuti da casa; dimezzeremo i tempi per le liste d'attesa e assumeremo personale sanitario parametrato al numero di abitanti». E infine: «Porteremo il tasso di occupazione sopra il 50%».