Trasporto pubblico a Napoli

Circumvesuviana ferma oggi 1 novembre: "Sospesi tutti i treni" Fermi i treni della Circumvesuviana per problemi al materiale rotabile. Capasso (Assoutenti): "Disservizi vergognosi"

A cura di Pierluigi Frattasi

Sospesi temporaneamente tutti i treni della Circumvesuviana questa mattina, venerdì 1 novembre 2024. A piedi migliaia di turisti e pendolari. Lo stop alla circolazione della linea su ferro Eav sembra essere stato causato da "problemi al materiale rotabile". In pratica ai treni. Secondo informazioni rilasciate ai passeggeri nelle stazioni. Per Roberto Capasso (Assoutenti Campania), "ci è stato riferito che sarebbero scaduti gli estintori su tutti i treni. Vanno accertate le cause di questi grossi disservizi".

Assoutenti: "Situazione vergognosa"

Sulla vicenda interviene Roberto Capasso, responsabile Assoutenti Campania:

Per una azienda importante e storica come l'Eav, arrivare al 1 novembre, festa di Ognissanti, dove ci sono partenze e creare disagio forse per il mancato rinnovo degli estintori o per mancanza di materiale rotabile o l'assenza di personale è una vergogna e lo faremo presente all'autorità di regolazione dei trasporti, affinché fatti del genere non capitino più. Oltre ad un serio problema per i pendolari della Campania è una caduta di stile.