Cinque tonnellate di rifiuti abbandonate in strada e rimosse dall’Asia a Napoli

Ripulita da cinque tonnellate di rifiuti piazza Giuseppe Di Vittorio a Capodichino. Soddisfatto Ruggiero (ASIA Napoli): “Interventi sempre delicati”
A cura di Giuseppe Cozzolino
Oltre cinque tonnellate di rifiuti abbandonate in strada e rimosse dagli operatori dell'Asia a Napoli: l'intervento si era reso necessario in piazza Giuseppe Di Vittorio, alle porte di Capodichino, non distante dalla zona dell'aeroporto. Un'operazione condotta dalla Polizia Locale di Napoli e con i Servizi Sociali del Comune di Napoli.

L'operazione in piazza Di Vittorio a Capodichino

Complessivamente, si sono adoperati dodici operatori, supportati da una minipala, due autocompattatori, tre mezzi dedicati alla raccolta ingombranti, una lavastrade e una spazzatrice. L'operazione ha consentito prima di rimuovere i rifiuti, accumulati anche da persone senza fissa dimora che vivono in zona, per poi passare dopo la rimozione allo spazzamento ed al lavaggio dell'area, spesso attraversata dai turisti che arrivano e partono dall'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino.

Ruggiero: "Interventi delicati ma ancora una volta riusciti"

"Anche questa volta siamo intervenuti in uno scenario di rifiuti accumulati in strada da persone in situazione di marginalità sociale", ha spiegato Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di ASIA Napoli, "si tratta di interventi delicati, che devono essere organizzati in sinergia con le Forze di Polizia e con tutte le aree competenti del Comune di Napoli. Siamo costantemente attenti a queste situazioni e pronti a intervenire insieme alle autorità comunali nella pianificazione e nella realizzazione delle operazioni".

