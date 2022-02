Cinque arresti per corruzione a Salerno: in manette anche ex pm ed ex generale della Finanza I cinque indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, disposti dal Tribunale di Napoli, mentre le indagini sono state portate avanti dai carabinieri del Ros.

A cura di Valerio Papadia

Sono cinque le persone che sono state arrestate per corruzione alle prime luci di oggi, mercoledì 9 febbraio, a Salerno: su disposizione del gip del Tribunale di Napoli, i cinque indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Tra gli arrestati figurano Roberto Penna, all'epoca dei fatti contestati sostituto procuratore a Salerno, l'avvocato del Foro di Salerno Maria Gabriella Gallevi, compagna proprio dell'ex pm, oltre agli imprenditori Francesco Vorro, Umberto Inverso e Fabrizio Lisi, quest'ultimo ex generale della Guardia di Finanza.

I reati contestati

Nella fattispecie, i cinque soggetti sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di corruzione per l'esercizio delle funzioni, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. Le indagini sono state condotte dalla Procura di Napoli e dai carabinieri del Ros (Raggruppamento operativo speciale) che già nel mese di luglio del 2021 avevano messo in campo perquisizioni nei confronti dei soggetti oggi arrestati. Non si conoscono ancora, nel dettaglio, gli episodi specifici contestati ai cinque soggetti che, questa mattina, sono finiti agli arresti domiciliari.