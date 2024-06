Cinque anni fa la scomparsa di Loredana Simioli, il fratello Gianni: “Donna libera fino all’ultimo”

Una dedica dolcissima quella di Gianni Simioli alla sorella Loredana, scomparsa 5 anni fa. Il post su Instagram ha fatto rapidamente il giro del web: in tanti hanno lasciato un pensiero per Loredana Simioli, scomparsa giovane e dopo una lunga lotta contro una brutta malattia. Scrive il fratello Gianni, speaker radiofonico e noto cabarettista napoletano:

Il 26 giugno di 5 anni fa moriva mia sorella Loredana. Donna libera fino all'ultimo respiro, attrice amatissima e stimatissima e poi anche bella bellissima. Fino a pochi minuti fa non ero riuscito a trovare il pretesto per ricordare il giorno del suo volo perché è qui, è sempre stata qui e mi fa strano parlarne come se non ci fosse più. Poi ci sono quei minuti in cui realizzo che non posso abbracciarla e allora.. ho messo nella mia playlist su Spotify "Very Neapolitan Hit" una delle sue canzoni, "Scapricciatiello", Versione Mr. Few Records, che realizzammo ispirandoci alla interpretazione di Anna Magnani. Riascoltatela con me.