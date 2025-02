video suggerito

Cimitero abusivo di vitelli bufalini scoperto nel Casertano: le carcasse gettate in un fosso Carcasse di vitelli bufalini abbandonate in una fossa in un bosco: area sequestrata, arrivano i carabinieri. Indagini in corso per scoprire i responsabili.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I carabinieri mentre sequestrano l'area con le carcasse dei vitelli bufalini

Carcasse di vitelli bufalini in una fossa, abbandonate e con il rischio di diffusione di malattie infettive per altri animali magari di passaggio. Questa la scoperta dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Alife in una zona agricola fluviale del fiume Volturno chiamata "Felci/Pioppi", nel comune di Sant'Angelo di Alife, in provincia di Caserta. I militari sono giunti sul posto dopo una richiesta di intervento da parte della sezione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, che è intervenuta a sua volta sul posto.

I militari sul luogo della scoperta del "cimitero" abusivo di vitelli bufalini in località "Felci/Pioppi", nel comune casertano di Sant'Angelo d'Alife

Sono state recuperate ben 22 carcasse di vitelli bufalini, oltre a scheletri ed ossa, tutti smaltimenti illeciti avvenuti nel tempo. I militari hanno quindi sottoposto a sequestro l'area in attesa di ulteriori controlli, mentre per il pericolo di possibili problemi di diffusione di malattie infettive da parte di animali selvatici presenti in zona, è stato richiesto l'intervento del sindaco di Sant'Angelo d'Alife in quanto Autorità Sanitaria Locale, che ha fatto prontamente installare una recinzione metallica per impedire l'accesso al sito. Intanto, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Alife proseguono con le indagini per risalire agli autori dello smaltimento illecito di carcasse, oltre che per i possibili problemi ambientali che sanitari che possono essere causati da questo sistema illecito di smaltimento delle carcasse.