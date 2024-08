video suggerito

Cibo non tracciato e conservato male: sequestrati 65 chili, sospesa l’attività di un ristorante a Posillipo Controlli dei carabinieri, nella notte, tra i quartieri di Posillipo e Bagnoli. I militari hanno sospeso l’attività del ristorante, comminando al titolare 12mila euro di multa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Notte di controlli, quella appena trascorsa, da parte delle forze dell'ordine nei luoghi della movida di Napoli, in particolar modo tra i quartieri di Posillipo e Bagnoli. Nella fattispecie, i carabinieri del Reggimento Campania, con la collaborazione della Guardia di Finanza e del personale del Dipartimento Prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro, hanno controllato esercizi commerciali della zona, riscontrando irregolarità: in via Posillipo, infatti, i militari dell'Arma hanno sospeso l'attività di un ristorante, sequestrando 65 chili di alimenti non tracciati o in cattivo stato di conservazione; al proprietario è stata comminata una multa di 12mila euro.

Nel corso dei controlli, inoltre, i carabinieri hanno anche denunciato un 34enne di Pozzuoli che, dopo essere stato perquisito, è stato trovato in possesso di due coltellini a scatto. Denunciati dai militari anche un 40enne del Rione Traiano, che deve rispondere di evasione, mentre un 48enne di Avellino è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio, poiché è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina. Denunciati anche due parcheggiatori abusivi, poiché recidivi nel biennio.