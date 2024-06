Chiuso un negozio di Piazza Mercato a Napoli: era in un locale occupato abusivamente dal 1999

video suggerito

Vendevano giocattoli e articoli da giardino in Piazza Mercato a Napoli, ma in un luogo che era di proprietà del Comune stesso e che era al contempo occupato abusivamente dal 1999 dalla stessa famiglia che gestiva l'attività commerciale. A fare la scoperta sono stati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, nell'ambito di controlli specifici disposti dalla Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Quest'oggi, attraverso l'Unità Operativa Iaes (Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali), è stata notificato ai titolari l'ordinanza di cessazione ad una attività commerciale di piazza Mercato. La famiglia che la gestiva, vendendo giocattoli e articoli da giardino, aveva utilizzato un complesso sistema di intestazione a varie società ed avvicendamenti dei legali rappresentanti per riuscire a gestire, dal 1999 ad oggi, l'attività senza versare alcun tributo al Comune di Napoli e allo Stato Italiano.

Ora però, con l'ordinanza di cessazione dell'attività, è partito anche lo sgombero e la restituzione dei locali al Comune, che dovranno essere svolti entro la metà di luglio. Alle operazioni parteciperanno il personale della squadra Investigativa, dell'Unità operativa Tutela Patrimonio e del Servizio Regolarità Amministrativa dell’Area Patrimonio del Comune. L'immobile tornerà così di proprietà e nella disponibilità di Palazzo San Giacomo, a partire dalle prossime settimane. La Polizia Locale di Napoli ha fatto anche sapere che "analoghe operazioni di contrasto alle occupazioni abusive e all’abusivismo commerciale sono già programmate tra le priorità" del corpo cittadino.