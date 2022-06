Chiuso il Big One Bowling di Pozzuoli: sequestrato, era abusivo Sequestrato il Big One Bowling di via Campana, a Pozzuoli (Napoli): i carabinieri hanno accertato che era sprovvisto di licenze, quindi abusivo.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I carabinieri hanno sequestrato il Big One Bowling di Pozzuoli, in provincia di Napoli: durante un controllo hanno appurato che l'attività, da anni presente sulla zona e molto nota e frequentata, era priva delle licenze e di conseguenza abusiva. Per il rappresentante legale della società che gestisce l'attività è scattata la denuncia. Attraverso la propria pagina Facebook, con un messaggio pubblicato nel primo pomeriggio, il Big One Bowling si è scusato con i clienti ed ha comunicato che "da oggi il bowling resterà chiuso per motivi burocratici" che i gestori si augurano di "risolvere al più presto".

Le verifiche sulla struttura sono state svolte nel piano predisposto dal Comando Provinciale di Napoli, di concerto con le forze dell'ordine, per il rispetto delle normative in aree di movida; i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in particolare nel fine settimana, e avranno come obiettivo soprattutto le aree dove viene registrata una maggiore affluenza di giovani e di giovanissimi: locali notturni, discoteche, ma anche pub, bar e attività di ristorazione in genere.

Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri in via Campana è emerso che l'attività non era in possesso delle licenze, risultando quindi abusiva; assente anche la certificazione di agibilità della struttura, che oltre a funzionare come sala giochi e pista da bowling in determinati periodi viene anche attrezzata per il pattinaggio sul ghiaccio. La società, infine, non era in possesso della certificazione che dimostrava la presentazione della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, benché nel locale fosse anche possibile mangiare.