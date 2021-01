in foto: immagine di repertorio

A Teano, piccolo centro della provincia di Caserta, il sindaco ha deciso di chiudere tutte le scuole per almeno 15 giorni a causa dello scoppio di almeno 3 focolai: conseguenza dell'alto numero di contagi tra i piccoli alunni, riconducibile ad almeno tre focolai Covid in classe, e del flop dello screening organizzato dall'Amministrazione, a cui hanno aderito pochi cittadini rispetto alle previsioni. A comunicarlo, tramite il proprio profilo Facebook, è il Primo Cittadino, Dino D'Andrea, che ancora una volta invita i concittadini a rispettare le norme igienico sanitarie.

"In virtù della didattica in presenza avevamo messo a disposizione del personale scolastico, alunni e famiglie gli strumenti necessari per tutelare e garantire un rientro in sicurezza – scrive Dino D'Andrea – e ad oggi, dopo tante chiacchiere e lamentele delle famiglie, si attesta che il numero di screening effettuato presso la collina Sant'Antonio è nettamente inferiore, e questo è sconcertante". In altre parole: soltanto una piccola parte dei circa 12mila residenti di Teano ha aderito allo screening, che sarebbe stato utile per comprendere l'entità della diffusione del virus nella cittadina.

Attualmente, continua il Sindaco, a Teano ci sono "circa 200 persone in isolamento fiduciario, tre queste ci sono 24 bambini di Teano Centro e 19 di altri due plessi dei borghi. Ed allora, cari concittadini, – conclude – visto che attraverso riunioni e aggiornamenti con l’UOPC si è venuto a conoscenza che l’Rt – Indice di contagio – è superiore a 1,5, si è reso necessario chiudere per almeno 15 giorni tutte le scuole di ogni ordine e grado sul nostro territorio in quanto ad oggi abbiamo nel nostro Comune almeno 3 focolai scolastici".

Nei giorni scorsi a Teano lo screening era partito nella frazione di Casi, in seguito alla scoperta della positività di un trentenne che, pochi giorni prima, il 17 gennaio avrebbe partecipato a una festa di compleanno insieme a un'altra trentina di coetanei.