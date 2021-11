“Chiudo le pizzerie sul Lungomare a Capodanno, controlli Covid impossibili”, parla Della Notte Il ristoratore Antonino Della Notte: “Decisione difficile, ma necessaria, impossibile effettuare i necessari controlli sia dentro che fuori i locali”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Ho preso una decisione difficile, ma necessaria: i nostri locali, in occasione del cenone di fine anno, resteranno chiusi. Una scelta di coscienza che punta a garantire la sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri clienti. Sono convinto che, quella sera, sarebbe impossibile effettuare i necessari controlli e seguire i protocolli, sia dentro che fuori i locali". Non ha dubbi Antonino Della Notte, imprenditore della ristorazione, titolare di diverse pizzerie sul Lungomare di Napoli, e presidente dell'Aicast, associazione dei commercianti. Della Notte ha anticipato la sua decisione con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, annunciando che i locali di via Partenope la notte di San Silvestro, il 31 dicembre prossimo, resteranno chiusi al pubblico.

“Antonio & Antonio”, “Inmezzo”, “Gusto & Gusto”, “Acquolina” e “Villa Posillipo” – scrive Della Notte – la sera del 31 dicembre, resteranno chiusi. Stiamo già ricevendo numerose richieste di prenotazione, ma a tutti stiamo spiegando la nostra posizione. Una scelta ponderata, difficile, ma che punta alla salvaguardia della cosa più importante di tutte: la salute". Una decisione evidentemente sofferta e assunta non a cuor leggero, considerando che l'imprenditore con questa scelta rinuncerà a decine di migliaia di euro di incassi. Il Lungomare di Napoli è una delle mete preferite per festeggiare l'ultimo dell'anno, dove si riversano tradizionalmente centinaia di migliaia di persone che poi stappano lo spumante a mezzanotte sul Lungomare, con lo scenario dei fuochi di artificio a Castel dell'Ovo. Lo spettacolo pirotecnico è stato confermato quest'anno, mentre il Comune sta organizzando un evento in piazza del Plebiscito, anche se molto dipenderà dall'andamento dei contagi.

Della Notte, ad ogni modo, ha deciso di prendere questa decisione, lasciando a casa i propri dipendenti la notte di Capodanno e tenerli al sicuro da eventuali contagi. Niente cenoni e veglioni nei suoi locali, insomma, con queste regole. Secondo l'imprenditore, infatti, sarebbe difficile, se non impossibile, con la folla che si riversa il 31 dicembre sera in via Partenope, garantire il rispetto del distanziamento anti-Covid. Regole stringenti soprattutto per chi si siede all'interno del locale. Lo scorso anno i ristoranti del Lungomare subirono anche i danni di una mareggiata che proprio negli ultimi giorni dell'anno devastò le attrezzature e i tavolini esterni. Il Comune, intanto, sta ipotizzando il ritorno della auto sul Lungomare di via Partenope in maniera definitiva durante i giorni feriale, archiviando l'esperienza del Lungomare liberato pedonale della precedente amministrazione De Magistris. Auto e moto, quindi, durante i giorni lavorativi potranno tornare ad affollare le strade davanti al Castel dell'Ovo e agli hotel del Lungomare.