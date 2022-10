Trasporto pubblico a Napoli

Chiusa via Matteo Renato Imbriani domani 21 ottobre per lavori: le strade alternative Si deve ripavimentare il tratto di strada tra Salita San Raffaele e Largo Colosimo. Auto deviate su via Salvator Rosa. In via Imbriani stop anche alla sosta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiusa via Matteo Renato Imbriani a Materdei, domani, venerdì 21 ottobre 2022, per lavori di ripavimentazione. Il cantiere interesserà il tratto tra Salita San Raffaele e Largo Colosimo. Le auto che dal Museo Archeologico Nazionale sono dirette verso l'Arenella dovranno proseguire per via Salvator Rosa. Contemporaneamente, nel tratto interessato dai lavori ci sarà anche il divieto di sosta con rimozione coatta col carroattrezzi. Si tratta di lavori necessari per il ripristino del manto stradale da parte della società E-Distribuzione.

Ci sarà anche il divieto di sosta con rimozione carroattrezzi

Gli interventi su via Matteo Renato Imbriani inizialmente si dovevano svolgere in due giornate lavorative, ma sono stati riorganizzati per essere realizzati in un solo giorno, in modo da alleviare i disagi per gli automobilisti. Il traffico sarà deviato su via Salvator Rosa, strada già normalmente molto affollata.

Oggi, invece, sono stati eseguiti i lavori di ripavimentazione in via Battistello Caracciolo, la strada che porta da via Giacinto Gigante a via Salvator Rosa, in questo caso senza alcuna chiusura al traffico. Sempre oggi, giovedì 20 Ottobre, per le prove dei treni nuovi, la metropolitana Linea 1 anticipa la chiusura da Piscinola ore 21.15 e da Garibaldi ore 21.40.

Il Comune ha predisposto un'apposita ordinanza per la giornata di domani 21 ottobre 2022, in via M. R. Imbriani, nel tratto tra Salita San Raffaele e Largo Colosimo, che prevede: