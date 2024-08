video suggerito

Chiusa la Funicolare di Montesanto per un guasto: tecnici già al lavoro Stop alle corse per la Funicolare di Montesanto per un guasto: tecnici dell’Azienda Napoletana Mobilità al lavoro per ripristinare la tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Funicolare di Montesanto chiusa per guasto. Foto / Fanpage.it

Si ferma la Funicolare di Montesanto: a causa di un guasto, l'impianto di risalita napoletano è fermo e non effettua corse. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il guasto, ma al momento non è chiaro quando riprenderanno le corse che collega il quartiere di Montesanto, in Centro Storico, a quello collinare del Vomero, passando per il Corso Vittorio Emanuele.

L'avviso presso la Funicolare di Montesanto che annuncia la chiusura per guasto. Foto / Fanpage.it

Diversi i disagi per chi dal Centro Storico utilizza l'impianto di risalita partenopeo per rientrare a casa dopo il lavoro, ma anche al contrario. Problemi anche per i tanti turisti che, attraverso la linea di Montesanto, si spostato dai Quartieri Spagnoli a Castel Sant'Elmo. Senza dimenticare che l'altra delle quattro funicolari di Napoli, quella di Chiaia, è già chiusa ormai da due anni (dal 1° ottobre 2022) per lavori di manutenzione straordinaria e che da allora non ha più riaperto, lasciando letteralmente "a terra" gli oltre 15mila passeggeri che la utilizzavano quotidianamente lungo la tratta da piazza Vanvitelli al Vomero a piazza Amedeo alla Riviera di Chiaia.