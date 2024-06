video suggerito

Chiusa fabbrica di liquidi per ecig: 4 dipendenti a nero su 10, locali senza areazione Controlli nell'azienda di Casalnuovo (Napoli), riscontrate irregolarità sulla gestione dei rifiuti e sulle norme di salute sul luogo di lavoro.

A cura di Nico Falco

La fabbrica di Casalnuovo controllata dai carabinieri

Dieci dipendenti al lavoro, quattro di questi in nero: è la situazione che hanno trovato i carabinieri nel corso di un controllo in una fabbrica di liquidi per sigarette elettroniche a Casalnuovo, in provincia di Napoli; l'attività è stata multata per complessivi 75mila euro, per irregolarità riscontrate dal punto di vista delle norme sulla salute del lavoratore, in quanto non erano presenti impianti di areazione, e sulla gestione dei rifiuti.

Le verifiche sono state svolte dai carabinieri della tenenza di Casalnuovo, che hanno passato al setaccio diverse aziende della zona, con focus sulla tutela del lavoratore; i controlli, svolti col supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) hanno riguardato il rispetto delle norme di sicurezza ma anche l'inquadramento dei dipendenti. Durante le operazioni è stato appurato che, nell'azienda di liquidi di sigarette elettroniche, dei 10 dipendenti trovati al lavoro soltanto 6 risultavano assunti, mentre gli altri quattro erano totalmente irregolari; per questo motivo l'amministratrice unica della società è stata denunciata.

Negli stessi locali è stata poi appurato che l'area era pesante per la totale mancanza di impianti di areazione, ancor più importanti visto il tipo di lavoro svolto, che prevede l'utilizzo di aromi alimentari e di nicotina liquida. Ulteriori irregolarità sono state riscontrate sulla gestione dei rifiuti. Al termine del controllo l'attività imprenditoriale è stata sospesa.