Bradisismo, proseguono i controlli nei Campi Flegrei: chiusi 11 locali della movida Controlli nelle zone di Napoli più soggette al bradisismo e che rientrano nei Campi Flegrei, per verificare le regolarità delle strutture.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Continuano i controlli nei Campi Flegrei da parte della Polizia Locale di Napoli, soprattutto nelle aree più soggette al bradisismo del capoluogo partenopeo, e dunque i quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta e Soccavo. Controlli che sono stati pianificati dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per verificare il rispetto della normativa di settore e la sicurezza pubblica nelle aree più interessate dal fenomeno bradisismico.

Le verifiche in atto hanno riguardato 23 dei 26 esercizi attenti, tra i quali 8 sono risultati chiusi, ha fatto sapere il Comune di Napoli, che poi specifica: "sono stati sanzionati 10 locali pubblici, perché sono stati riscontrate diverse tipologie di irregolarità, 6 esercizi sono risultati regolari e 11 sono risultati chiusi". Lo stesso prefetto di Napoli Michele Di Bari ha poi espresso il proprio apprezzamento "al Corpo della Polizia locale per il lavoro incessante svolto in costante sinergia con le Forze dell'Ordine, che si inquadra nella più ampia attività messa in campo dalle Forze di Polizia e dalle Amministrazioni comunali interessate per assicurare sicurezza e serenità ai cittadini che vivono nelle zone più a rischio bradisismico nonché a turisti e visitatori", ha concluso il prefetto partenopeo.