Troppi positivi Covid tra il personale sanitario e l'ospedale è costretto a chiudere il Pronto Soccorso per 48 ore, per effettuare una sanificazione profonda in modo da evitare un ulteriore estendersi del contagio. Succede a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, nell'ospedale San Leonardo: attualmente sono risultate infettate 32 persone. Il Pronto Soccorso è rimasto chiuso nella notte tra domenica e lunedì, la direzione ha bloccato gli accessi ai codici verdi e gialli, consentendo soltanto l'ingresso dei casi gravi.

Per le operazioni di pulizia è stato naturalmente necessario liberare il reparto: chi era ricoverato in Pronto Soccorso è stato trasferito in altri reparti o, per l'assenza di posti letto disponibili, in altre strutture del territorio. La riapertura del Pronto Soccorso è prevista per domattina, 23 dicembre, al termine della sanificazione. Il direttore dell'Asl Napoli 3 Sud, Gaetano D'Onofrio, ha fatto sapere di avere avviato una indagine epidemiologica tra il personale, che richiederà del tempo per essere completata, e che sono in arrivo come rinforzo tre nuovi infermieri; ne erano stati chiesti di più, ha aggiunto, ma non c'era personale disponibile.

Al San Leonardo, ha concluso D'Onofrio, servirebbero almeno altri 15 infermieri e per il momento si procederà con una riorganizzazione delle forze disponibili, spostando il personale da altri reparti dove il carico di lavoro è minore. La carenza di personale ha al momento bloccato anche l'apertura di un nuovo accesso al Pronto Soccorso, che sarebbe servito per creare un percorso differenziato. Il San Leonardo è uno dei principali presidi della zona, riferimento per l'area stabiese e per quella dei Monti Lattari. Attualmente nella cittadina del Napoletano il Covid ha causato oltre 30 vittime.