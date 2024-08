video suggerito

Chioschi chiusi sul Lungomare a Napoli: “Da tre mesi senza stipendi. Ridateci lavoro e dignità” La protesta dei gestori dei chioschi del Lungomare. Lunedì manifestazione in piazza Municipio. “Il sindaco ci ascolti, non riusciamo più a vivere” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Chiediamo la riapertura immediata dei chioschi del lungomare. Da tre mesi stiamo vivendo un inferno. Non possiamo aspettare la riqualificazione del lungomare, il bando, i posti assegnati. I tempi burocratici sono lunghi. Noi viviamo di questo. Cosa possiamo fare a 60-70 anni, dopo una vita intera di lavoro nei chioschi? Abbiamo già perso l'estate, quegli incassi ci servivano per affrontare i prossimi mesi. Come affronteremo l'inverno?". Sono disperati i gestori dei chioschi del Lungomare di Napoli, chiusi nelle scorse settimane dalla Polizia locale e dalle forze dell'ordine, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, per vari motivi, tra cui la mancanza di autorizzazioni e abusi. In vari blitz sono arrivati i sigilli per una ventina di chioschi storici che si trovano tra Largo Sermoneta fino a Piazza Vittoria, affollati da turisti e cittadini. Sui chioschi adesso sono stati affissi striscioni di protesta: "Riapriteci, ridateci la dignità e il lavoro".

I chioschi chiusi dalle forze dell'ordine

Una vicenda travagliata, lunga decenni, quella dei chioschi del lungomare, tra permessi, autorizzazioni e letture interpretative. Per anni hanno fatto parte del paesaggio del Lungomare, tanto da essere inseriti anche nei rendering di restyling del Lungomare. Gli ultimi interventi normativi del Comune, però, hanno specificato che quelle concessioni erano solo per il commercio itinerante, non per quello fisso. Dopo l'omicidio del giovane Francesco Pio Maimone, il 18enne aspirante pizzaiolo ucciso nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2023 nei pressi degli chalet di Mergellina, sono scattati i controlli. Operazione avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli. Prima dell'estate, i locali sono stati tutti chiusi. Adesso, però, i gestori chiedono al Comune di tutelare i posti di lavoro. Ieri hanno messo in atto un sit-in a piazza Municipio e per lunedì mattina è stata annunciata una manifestazione nello spiazzo antistante Palazzo San Giacomo.

"Lunedì manifestazione al Municipio"

"I nostri chioschi – afferma Elvira Di Bernardo, una dei manifestanti – sono una parte fondamentale della vita economica e sociale della nostra città. La chiusura prolungata sta avendo un impatto significativo sui nostri guadagni e sulla vita quotidiana dei cittadini, privati di un servizio essenziale. Siamo consapevoli della necessità di una ricollocazione a lungo termine, ma i tempi previsti per la progettazione e realizzazione di tale piano sono troppo lunghi rispetto all'urgenza della nostra situazione attuale. Pertanto chiederemo con la massima urgenza di concedere una proroga per la riapertura immediata dei chioschi nelle attuali sedi, al fine di poter riprendere le nostre attività il prima possibile. Siamo pronti a collaborare con le autorità per garantire il rispetto delle normative e per trovare soluzioni condivise che vadano incontro alle esigenze di tutti. Tuttavia, in questo momento, la priorità deve essere quella di permetterci di riaprire immediatamente, per evitare ulteriori danni economici e disagi alla cittadinanza. Confidiamo nella comprensione del Sindaco e nel Suo supporto per affrontare questa situazione critica nel più breve tempo possibile".