Chiede aiuto all’amica: “Mi sono persa”. 70enne scomparsa ieri a Giugliano, ricerche in corso La donna, scappata dalla guerra in Ucraina e da poco in Italia, ha telefonato a un’amica, riferendo di essersi persa. I soccorritori l’hanno cercata tutta la notte e questa mattina, finora senza esito.

A cura di Valerio Papadia

Sono senza esito, per il momento, le ricerche di una donna di 70 anni che, dal pomeriggio di ieri, mercoledì 31 agosto, è scomparsa a Giugliano, nella provincia di Napoli. Hanna Hryhorenko, questo il suo nome, arrivata da poco in Italia in fuga dalla guerra in Ucrania, nel pomeriggio di ieri ha telefonato a una sua connazionale di 59 anni, riferendole di essersi persa e di non riuscire più ad orientarsi per fare ritorno a casa. La 59enne ha così immediatamente allertato il 112, spiegano l'accaduto: i carabinieri della compagnia di Giugliano hanno fatto partire repentinamente le ricerche della 70enne e, attraverso la localizzazione del suo cellulare, hanno rintracciato la cella telefonica alla quale lo smartphone della donna si era agganciato, stabilendo la sua ultima posizione sulla via Appia, sempre nel territorio di Giugliano in Campania, al confine con il Comune di Sant'Antimo.

Le ricerche sono andate avanti tutta la notte

Le ricerche dei militari dell'Arma, ai quali si sono aggiunti anche i vigili del fuoco, che hanno utilizzato dei droni, nonché le unità cinofile della Protezione Civile della Regione Campania, si sono concentrate in quella zona, dove insistono anche vasti tratti di fitta vegetazione: i soccorritori sono andati avanti tutta la notte a cercare la 70enne, ma per ora non hanno trovato sue tracce. Le ricerche hanno ripreso il via questa mattina, giovedì 1° settembre, e sono al momento ancora senza esito; c'è preoccupazione per le condizioni di salute della donna, che soffre di diabete. Le forze dell'ordine continueranno a cercare la 70enne anche nelle prossime ore.