Chiara Rusconi, 22 anni, ritrovata a Napoli: era scomparsa 2 giorni fa da Pozzuoli Della giovane, che abita con la famiglia nella frazione di Arco Felice, si erano perse le tracce sabato 17 giugno: la 22enne è stata ritrovata oggi a Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Sono state ore di preoccupazione a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, per la scomparsa di Chiara Rusconi, una ragazza di 22 anni della quale non si erano perse le tracce due giorni fa, sabato 17 giugno. La 22enne, per fortuna, è stata ritrovata nella mattinata di oggi, lunedì 19 giugno, sul Lungomare di Napoli: sono stati gli agenti della Polizia Municipale a notarla mentre passeggiava a Mergellina.

È stata la sorella, nella giornata di ieri, a lanciare l'allarme e a condividere sui social un appello affinché chiunque abbia notizie sulla 22enne si metta in contatto con la famiglia. Da quello che racconta la sorella di Chiara Rusconi, sabato la ragazza, che vive ad Arco Felice, frazione della città flegrea, ha detto alla famiglia che sarebbe andata a Napoli a fare un giro, ma da allora della 22enne si sono perse le tracce.

"Non ha portato con sé né il cellulare, né i documenti, né le sue medicine. Aveva una maglietta nera e un pantaloncino maculato" scrive la sorella su Facebook. Chiara Rusconi è alta 1 metro e 60, ha capelli castani e occhi azzurri. In poche ore, l'appello della famiglia di Chiara Rusconi è stato condiviso da quasi un migliaio di persone. Tanti sono anche i commenti di persone che si augurano che si possano avere presto notizie della 22enne e che la vicenda si risolva nel migliore dei modi. Per fortuna, oggi è arrivato l'epilogo felice.

Articolo aggiornato alle ore 9.20