napoli
video suggerito
video suggerito
Morte di Chiara Jaconis a Napoli

Chiara Jaconis, turista uccisa a Napoli: non imputabile il 13enne che lanciò la statuina

“Non luogo a procedere per età non imputabile” per il 13enne che avrebbe lanciato la statuina. I genitori indagati per omicidio colposo per omessa vigilanza.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
1 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Morte di Chiara Jaconis a Napoli

Il Tribunale per i Minori di Napoli ha emesso una sentenza di "non luogo a procedere per età non imputabile" nei confronti del 13enne che avrebbe lanciato dal balcone di casa una statuina che colpì Chiara Jaconis, turista padovana in vacanza a Napoli, uccidendola mentre passeggiava con il fidanzato nei Quartieri Spagnoli. Lo ha spiegato a Fanpage.it uno dei legali della famiglia Jaconis, l'avvocato Marco Ripa, contattato telefonicamente. Troppo gravi le ferite riportate dalla giovane quel 15 settembre del 2024: si spense dopo due giorni di agonia nell'ospedale del Mare di Napoli, nonostante i tentativi di salvarla da parte dei medici del nosocomio partenopeo.

Quest'oggi, per il 13enne che avrebbe lanciato la statuina, il non luogo a procedere vista l'età non imputabile: 13 anni all'epoca dei fatti. Tuttavia, la vicenda giudiziaria è ben lontana dall'essere chiusa: nei confronti dei genitori del bambino, infatti, è stato emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Nei loro confronti infatti il reato contestato è omicidio colposo per omessa vigilanza. Proprio domani, venerdì 13 febbraio, Chiara avrebbe compiuto 32 anni: una vita spezzata in via Santa Teresa degli Spagnoli in quel tragico 15 settembre del 2024, quando Chiara e il fidanzato si stavano concedendo un'ultima passeggiata prima di ripartire per Padova. Una vicenda che sconvolse tutta la città, e che portò subito a manifestazioni d'affetto nei confronti della famiglia della giovane, che morì due giorni dopo a causa delle ferite riportate. Un viaggio a Napoli che gli era stato regalato dal fidanzato, per i suoi 30 anni, e che le era accanto proprio negli istanti fatali in cui avveniva la tragedia.

Cronaca
1 CONDIVISIONI
Immagine
Bimbo trapiantato con cuore "bruciato" a Napoli: indagati sei tra medici e paramedici
"Serve cuore nuovo, domani potrebbe essere tardi": corsa contro il tempo per il bimbo trapiantato con organo "bruciato"
La mamma del bimbo: "L'ho saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo"
Sospesa anche direttrice dopo due medici
Due chirurghi dell'ospedale Monaldi sospesi dall'attività di trapiantologia
Perché il ghiaccio può bruciare un organo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views