Chiama il 113 perché è da sola e ha le doglie: gli agenti arrivano e la aiutano a partorire Una donna di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ha avvertito i dolori tipici del parto imminente e trovandosi sola in casa ha chiamato il 113: gli agenti di polizia sono così subito giunti nell’abitazione della giovane e l’hanno aiutata con il parto, prima che il personale del 118 la accompagnasse quindi in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I poliziotti e la neo mamma in ospedale dopo il parto.

Un parto casalingo, aiutata dai poliziotti, poi il trasferimento in ospedale sana e salva. Una storia a lieto fine quella che ha portato a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, alla nascita di Sofie, dopo che la madre aveva iniziato a sentire i dolori tipici del parto imminente, ma in quel momento si trovava da sola in casa. E così per una giovane napoletana non è rimasto che chiamare il 113, chiedendo aiuto ai poliziotti, che sono subito intervenuti. Arrivati nella sua abitazione, l'hanno così aiutata a far venire alla luce la propria bambina in tutta sicurezza, in attesa che arrivasse il personale medico del 118 che a quel punto l'ha accompagnata all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per tutta l'assistenza del caso.

Una delle poliziotte intervenute assieme alla piccola nata.

Una storia a lieto fine per la neo mamma, che ha messo così al mondo la piccola Sofie senza particolari problemi. Un intervento particolare quello per i poliziotti, ma che ha visto un perfetto lieto fine. La piccola, in ottima salute, è ora nel reparto neonatologico dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia assieme alla madre, in attesa di poter tornare a casa dopo i consueti tre giorni di attesa.