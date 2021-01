Un uomo di 30 anni è stato ferito con un colpo di pistola a Chiaiano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, durante quello che sembrerebbe essere stato un tentativo di rapina, i cui contorni però sono ancora poco chiari. L'uomo, che ha precedenti per spaccio, è stato ferito al piede sinistro: il 30enne si è recato con mezzi autonomi all'ospedale Cardarelli, dove i sanitari gli hanno riscontrato una ferita non grave, giudicata guaribile in 30 giorni. In ospedale, per raccogliere la deposizione del ferito, sono arrivati i carabinieri della compagnia Vomero, ai quali il 30enne ha raccontato di essere stato colpito al piede durante un tentativo di rapina: il racconto dell'uomo è al vaglio dei militari dell'Arma, che stanno conducendo le indagini per appurare la veridicità della sua versione.

Soltanto qualche giorno fa, lo scorso 22 gennaio, un giovane di 19 anni è stato ferito con colpi di pistola alle gambe nel cosiddetto Piano Napoli di Boscoreale, nella provincia partenopea. Soccorso da alcuni passanti subito dopo il fatto, il ragazzo è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo della vicina Castellammare di Stabia, dove è stato giudicato non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata per i rilievi e le indagini: dai primi rilievi effettuati sembrerebbe che sia stato esploso soltanto un colpo di pistola, che ha raggiunto il 19enne a una gamba. Sono ancora in corso le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto e per identificare chi ha sparato e ha ferito il ragazzo, che non risulta avere precedenti penali.