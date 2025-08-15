Chi era Salvatore Palmentieri, il 35enne napoletano morto in vacanza a Malta

L’uomo, originario di Secondigliano, faceva l’operaio: è morto in circostanze ancora da chiarire mentre faceva il bagno nella Blue Lagoon a Comino.

Si chiamava Salvatore Palmentieri l'uomo di 35 anni che è morto in circostanze ancora da chiarire mentre faceva il bagno in mare nella Blue Lagoon, sull'isola di Comino, a Malta. Napoletano, originario di Secondigliano, quartiere della periferia Nord del capoluogo campano, Salvatore Palmentieri faceva l'operaio e stava trascorrendo qualche giorno di vacanza a Malta. In molti, dopo la tragedia, lo descrivono come un ragazzo solare, dedito al lavoro. Sulla morte di Salvatore Palmentieri le autorità maltesi hanno aperto una inchiesta: la salma è stata sequestrata per gli accertamenti del caso, volti a comprendere le precise cause della morte del 35enne.

Salvatore Palmentieri si è sentito male mentre era in mare

Il decesso del 35enne napoletano risale a mercoledì 13 agosto. Come detto, Salvatore Palmentieri stava trascorrendo qualche giorno di vacanza a Malta e, quel giorno, aveva deciso di visitare la suggestiva Blue Lagoon a Comino, una piccola isola che fa parte di Malta. Mentre si trovava in acqua, però, per cause che sono ancora in corso di accertamento, Salvatore Palmentieri ha cominciato ad avere grandi difficoltà: il 35enne è stato così soccorso dai guardaspiaggia dell'Emergency Response Rescue Corps, che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno poi trasportato alla Baia di Mgarr, dalla quale poi Salvatore è stato trasferito all'ospedale di Gozo, dove purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo.