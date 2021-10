Chi è Claudio Palomba, il nuovo prefetto di Napoli Napoli ha un nuovo prefetto: è Claudio Palomba, napoletano di 61 anni. Palomba torna nella città partenopea dopo aver guidato la prefettura di Torino per tre anni, dov’era arrivato pochi mesi dopo i fatti di piazza San Carlo. «Una figura di assoluto prestigio – ha commentato il sindaco Manfredi – con la quale il Comune instaurerà sin da subito un rapporto di piena sinergia istituzionale per fornire risposte adeguate alle sfide che abbiamo dinanzi».

A cura di Federica Grieco

Claudio Palomba, il nuovo prefetto di Napoli

Claudio Palomba è il nuovo prefetto di Napoli. Una notizia arrivata con la conclusione della riunione che si è tenuta giovedì pomeriggio, 28 ottobre, quando il Consiglio dei ministri ha deliberato movimenti e nomine di prefetti, su proposta di Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno. Il funzionario era già stato designato giorni fa, ma non era arrivata ancora la nomina effettiva, motivo per il quale Napoli da un mese circa, era rimasta con l'Ufficio territoriale di governo sguarnito, dopo l'addio del predecessore Marco Valentini.

«Rivolgo gli auguri di buon lavoro – si legge in una nota diffusa dal nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – personali, dell'amministrazione e di tutta la città, al nuovo Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nominato ieri dal Consiglio dei Ministri». Manfredi ha sottolineato l'importanza dell'incarico che si appresta a ricoprire.

«Una figura di assoluto prestigio – si legge ancora nella nota – con la quale il Comune instaurerà sin da subito un rapporto di piena sinergia istituzionale per fornire risposte adeguate alle sfide che abbiamo dinanzi, a partire dalle misure per garantire il diritto alla sicurezza, combattere ogni forma di illegalità e affrontare le vertenze occupazionali presenti sul nostro territorio».

Dalla laurea in Giurisprudenza alla carica di Prefetto

Tifoso della squadra di Spalletti, amante della musica partenopea, Claudio Palomba, 61 anni, originario di Napoli, è laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli "Federico II". In seguito, il nuovo prefetto di Napoli ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Napoli. Nel 1988 entra nell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, dove ricopre vari incarichi.

Prima prefetto di Rimini per tre anni, dal 2012 al 2015, Palomba ricopre lo stesso incarico a Lecce, dal 2015 al 2018 e infine a Torino. Dopo tre anni nel capoluogo piemontese, infatti, lascia la guida della prefettura di Torino, per tornare nel capoluogo partenopeo, dove prenderà il posto di Marco Valentini. L'ex prefetto di Torino era arrivato in città in un momento molto delicato, dopo pochi mesi dai fatti di piazza San Carlo, quando, durante la finale di Champions League, disputata tra Juventus e Real Madrid, si registrarono gravi disordini e una vittima.

A congratularsi col nuovo funzionario anche Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania. «Rivolgiamo al nuovo prefetto i nostri migliori auguri di buon lavoro – si legge nella nota rivolta al nuovo prefetto di Napoli -Le parole spese sui temi del lavoro e della sicurezza ci incoraggiano e indicano nel nuovo responsabile del palazzo di governo a Napoli un forte alleato per affrontare le difficoltà quotidiane della nostra area metropolitana. Sono priorità che, come sindacato, condividiamo in pieno e sulle quali continuerà il nostro impegno»