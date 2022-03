Chat erotica finisce in estorsione. Donna minaccia l’ex amante: “Dammi 15mila euro” Ex amante chiede 15mila euro per non rivelare chat compromettenti del partner, un uomo sposato. Lui decide di denunciare e la fa arrestare. Il fatto è accaduto a Ischia.

A cura di Redazione Napoli

Una breve relazione sentimentale extraconiugale, interrotta e poi ripresa on-line, attraverso le chat. Lei 54anni, lui 57, entrambi di Casamicciola Terme comune dell'isola d'Ischia. Una storia come tante, se non fosse per l'epilogo, ovvero la decisione della donna di tramutare questa relazione in un bancomat, ovvero in una estorsione continuata ai danni dell'uomo, sposato e dunque terrorizzato all'idea di vedere le sue chat erotiche spiattellate ai quattro venti.

La donna aveva infatti conservato con cura il prodotto del sexting durato mesi e chiesto 15mila euro all'amante. Altrimenti messaggi, foto e video sarebbero andati in Rete.

La vittima – 57enne – aveva accettsato e già consegnato la somma di 700 euro alla sua ex amante con la speranza che tutto fosse risolto. Come sempre accade nei casi di estorsione però, le minacce sono andate avanti così come le notti insonni vissute dall’uomo che alle incessanti richieste di denaro è crollato. Alla fine, la vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri della locale stazione, che nella mattinata hanno organizzato un servizio ad hoc. Poco più tardi la donna è stata bloccata a Lacco Ameno mentre la vittima gli consegnava 300 euro in contanti. L’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari ed è in attesa di giudizio per il reato di estorsione continuata.