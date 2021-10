Charli D’Amelio a Napoli: per la star di TikTok pizza da Concettina e caffè al Gambrinus La star dei social, forse la più influente su TikTok, è in vacanza a Napoli con la sorella Dixie – anche lei famosa sul web – e i genitori. Charli, 17 anni, si è concessa una giornata di relax in città, tra shopping a Chiaia, una pizza da Concettina ai Tre Santi e un caffè allo storico Gambrinus.

A cura di Valerio Papadia

È stata la prima al mondo a raggiungere sia i 50 milioni che i 100 milioni di follower su TikTok ed è per questo considerata da molti, a 17 anni, la più grande star del social network di video utilizzato da giovani e giovanissimi: stiamo parlando, naturalmente, di Charli D'Amelio, per 10 anni ballerina professionista e ora tra le più influenti personalità del web, che oggi si è concessa una giornata di relax a Napoli. Charli, accompagnata dalla sorella Dixie – di tre anni più grande, anche lei famosa sui social – dai loro genitori e da Chase Hudson, che si vocifera sia il fidanzato proprio di Charli. La giovane tiktoker si è concessa una giornata in città, durante la quale ha fatto shopping a Chiaia: è stata infatti avvistata aggirarsi tra i negozi di via Carducci.

Charli e la famiglia D'Amelio, però, a Napoli si sono concessi naturalmente anche qualche peccato di gola. Con numerose foto su Instagram, infatti, Charli ha documentato il pranzo da Concettina ai Tre Santi, nota pizzeria del Rione Sanità, nel cuore della città. Scorrendo le foto, oltre alle prelibatezze, ci si imbatte anche in un sorridente Ciro Oliva, pizzaiolo e patron del locale alla Sanità. Non poteva mancare, dopo la pizza, anche il caffè: la famiglia D'Amelio ha quindi pensato bene di fare una capatina al Gambrinus, storico bar all'angolo tra piazza del Plebiscito e piazza Trieste e Trento, uno dei luoghi simbolo della città. Sulle pagine social del bar, infatti, una foto sorridente di Charli D'Amelio nello storico salone: il Gambrinus, a corredo della foto. ringrazia l'influencer di fama mondiale per la visita.