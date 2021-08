Centro Direzionale di Napoli senza energia elettrica per 7 ore domani 1 settembre Il Centro Direzionale di Napoli senza corrente elettrica per quasi 7 ore, domani sera, mercoledì 1 settembre 2021, per lavori indifferibili sulla rete elettrica. La sospensione durerà dalle ore 21,30 del 1 settembre alle ore 4 di giovedì 2 settembre. Le strade e i civici interessati dall’interruzione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Centro Direzionale di Napoli senza corrente elettrica per quasi 7 ore, domani sera, mercoledì 1 settembre 2021, per lavori indifferibili sulla rete elettrica. La sospensione durerà dalle ore 21,30 del 1 settembre alle ore 4 di giovedì 2 settembre. Ad annunciare l'interruzione dell'erogazione della corrente è la stessa società E-Distribuzione, che in queste ore ha affisso diversi volantini nei quartieri interessati, comunicando che "l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti". "Si tratta di lavori programmati ed annunciati – spiega Carmine Meloro, consigliere della IV Municipalità di Poggioreale – ci auguriamo che la corrente manchi per lo stretto tempo necessario ad i lavori e che non si vada oltre gli orari stabiliti e comunicati".

Le vie e i civici interessati

Quali sono le strade che saranno interessate dall'interruzione di energia elettrica? Di seguito l'elenco:

via Nazionale: dai civici 12 a 14, 18, da 112 a 114, da 120 a 124, da 9 a 13, 17, 113, da 119 a 125.

via Ferrara: dai civici 22 a 24C, da 28 a 32, da 84 a 88, 88b, da 21 a 29, da 83 a 87, m21

Corso Meridionale: da 38 a 50, 516, da 39 a 43, 47, 51C, da 51 sc a a 51 sc b

via Genova: da 44 a 52, da 90 a 92, 96, da 43 a 53, da 89 a 93

via Taddeo da Sessa: sn

via Brindisi: 11, 95

Si tratta, come detto, di interventi necessari per l'ammodernamento della rete elettrica napoletana. Lavori che poi, una volta ultimati, consentono di ridurre il rischio di black out improvviso e garantiscono migliori performance nell'erogazione dell'energia elettrica. Abbassando i consumi e migliorando i servizi.