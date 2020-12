Cento foto di Diego Armando Maradona proiettate su Castel dell'Ovo a Napoli: l'iniziativa, per onorare il Pibe de Oro, è prevista per venerdì 18 dicembre ed inizierà alle 18 per durare un'ora. Sulle mura esterne dello storico edificio che sorge sull'isolotto di Megaride, verranno proiettate cento foto scattate da Sergio Siano, storico fotografo napoletano che ha seguito negli anni d'oro Maradona e il Napoli. Dai primi passi sull'erba del San Paolo il 5 luglio 1984, cento foto raccontano i sette anni napoletani di Maradona, scanditi da due scudetti, una coppa Italia, una Coppa Uefa ed una Supercoppa italiana, oltre ad un titolo di capocannoniere vinto dall'argentino.

Una iniziativa proposta ed ideata da Mario Spada e Fabrizio Borbone, con la collaborazione del Centro di Fotografia Indipendente, l'Asilo Filangieri e l'Area Live, promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Iniziativa che è stata salutata con entusiasmo proprio dall'assessore alla cultura ed al turismo del comune di Napoli, Eleonora De Majo, che ha poi commentato: "È incredibile come l'estro dei nostri artisti, in questo caso di Mario Spada, si esprima così brillantemente nonostante le difficoltà dei tempi difficili che stiamo vivendo", ha spiegato la De Majo, "offrendoci un entusiasmante ritratto-ricordo di Diego Armando Maradona firmato Siano e la possibilità di goderne collettivamente. Questa installazione fotografica è solo la prima di numerose iniziative che stiamo organizzando per commemorare Maradona; a breve sarà inaugurata la mostra al Museo Filangieri a lui dedicata a cui sto alacremente lavorando con il direttore Paolo Jorio e l'assessore allo Sport Ciro Borriello", ha spiegato ancora l'assessore di Palazzo San Giacomo.